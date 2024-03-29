روسيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا هجوم "الحفلة"

وقال موراشنكو للصحفيين: "توفي جريح آخر أصيب بطلقات نارية وحالته كانت خطيرة للغاية. حاول الأطباء إنقاذه وفعلوا كل ما في وسعهم، وأعرب عن تعازي لذويه ومحبيه".ولا يزال 69 مصابا في المستشفيات، حالة أحدهم خطرة، وفق وسائل إعلام روسية.وقبل نحو أسبوع، ذكرت وسائل إعلام روسية أن 3 أشخاص على الأقل فتحو النار على الجمهور في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكوس سيتي هول"، بمدينة كراسنوغورسك في ضواحي موسكو؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.