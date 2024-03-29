لأول مرة في مصر.. صلاة الجمعة من دون تلاوة القرآن الكريم؟

الواقعة غير المسبوقة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، خاصة أن التلفزيون اعتاد على بث كافة شعائر صلاة الجمعة من الخطبة والصلاة وقبلهما تلاوة القرآن الكريم.وظل المصريون لساعات طويلة يتساءلون على مواقع التواصل عن أسباب ما حدث، لتكشف الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام التفاصيل.فقد أفادت بأنه حدث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجي، ما تسبب في عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم.وذكرت أنه كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، ولتدارك الأمر سريعا فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وإذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التي تسبقها بدقائق وذلك من مسجد التلفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.وأكدت الهيئة على تقديرها الكامل للمشاهدين والمستمعين وحرصهم على متابعة إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام وملاحظاتهم القيمة معلنة اعتذارها لهم عن هذا العطل الذي حدث بسيارات البث الخارجي.