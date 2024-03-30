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جندي امريكي يروي قصة "صحن فضائي" في العراق عام 2011
دوليات
2024-03-30 | 01:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,942 مشاهدة
السومرية نيوز-دوليات
في سياق الشهادات المستمرة التي تظهر بين الحين والأخر بين جنود أمريكيين قاتلوا في العراق وادعوا رؤية اجسام طائرة او فضائية كما تبدو، كشفت منصة "اوت كك" الامريكية عن قصة جديدة لبعض الجنود الذين وصفوا "شيئًا مذهلًا" يبدو فضائيا قد رأوه في كركوك عام 2011.
ويتحدث الجندي الأمريكي، انه كان ذلك أثناء الانسحاب في العراق عام 2011، كنت أنا وصديقي في الجيش نقوم بفحص محيط الجانب الجنوبي الشرقي من قاعدة كركوك الجوية، عندما رأينا ما يبدو أنه حلقة من الأضواء متباعدة بشكل متساوٍ مثل قوس في السماء ليلا، كانت الساعة حوالي الثانية صباحًا.
وأضاف "عندما أوقفت الشاحنة، سألت صديقي إذا كان يرى ما كنت أراه، قال: أرى شيئاً.. ماذا ترى؟ لم يرغب أي منا أن يكون أول من يحاول شرح ما كنا نراه".
واوضح: "بينما جلسنا وشاهدنا هذا الشيء لمدة 20 دقيقة تقريبًا، وبينما سأحاول وصف ما حدث خلال وبعد تلك الـ 20 دقيقة، لا أتوقع منك أن تصدقني. إذا أخبرني أحدهم، ما سأقوله لك، سأقول له، آسف، أنا لا أصدقك. لذا، لن أتضايق إذا قلت نفس الشيء لي".
وتابع: "الأضواء التي رأيناها كانت على جانب واحد فقط من المركبة، في البداية اعتقدنا أنها عملية ليلية فوق مدينة كركوك، لكن الأضواء كانت ثابتة ومتباعدة بشكل متساوٍ، لا يمكن لأي مروحية أن تفعل ذلك على أي حال، ثم فكرنا في طائرات المراقبة بدون طيار التي يتم التحكم فيها بواسطة برنامج كمبيوتر، ولكن لم نر طائرات بدون طيار تفعل شيئًا مثاليًا أثناء وجودها في البلاد، ثم بدأت الأضواء تتحرك للأعلى. عندما رأينا الأضواء لأول مرة، كانت على ارتفاع حوالي ثلاثمائة قدم فوق المدينة".
وأكمل: "عندما تحركت المركبة للأعلى، تمكنا من رؤية أنها كانت مستديرة وفي منتصف المركبة تمامًا كانت هناك دائرة مستديرة متوهجة ذات لون فيروزي/أزرق/أخضر داكن. كان هذا الضوء ثابتًا ولم يومض. وبدا أن المركبة ترتد في الهواء قليلاً أثناء تحركها للأعلى، ثم تتوقف وترتد مرة أخرى. فعلت هذا ثلاث أو أربع مرات. ثم توقفت عند حوالي 1000 قدم، واستطعنا أن نرى كيف كان الجزء العلوي من المركبة يحجب النجوم أثناء تحركها. لم نر أي علامات حيث بدت المركبة سوداء اللون... باستثناء الأضواء والقرص/الدائرة المتوهجة في أسفل المركبة وفي وسطها. بعد توقف الحركة والارتداد، تحوم بينما تدور الأضواء ببطء على جانب المركبة ببطء".
وأشار الى انه "ثم تحركت بشكل أسرع من أي شيء رأيته من قبل. أعني أن المركبة توجهت للأعلى بشكل مستقيم وقليلًا إلى الشمال، وبمجرد أن بدا أنها تمر إلى الفضاء، أصبحت سريعة جدًا وحلقت بطريقة تشبه الشهاب الذي يتجه للأعلى بشكل مستقيم. كلما ابتعدت أكثر عند هذه النقطة، جعلتها تبدو وكأنها ألمع نجم في السماء، آخر شيء رأيناه كان مثل المدخل الذي انفتح ودخلت المركبة وأغلق الباب".
وبين انه "بعد اختفائه، ذهبنا إلى برج مراقبة الحركة الجوية لنسأل عما إذا كانوا قد سجلوا أي نشاط فوق المدينة. كان الجواب لا. أخبرنا موظفي البرج بما رأيناه. ونظرًا لعلاقتنا الوثيقة مع موظفي البرج، فقد تم أخذنا على محمل الجد. ثم غادرنا البرج وتوجهنا إلى رادار الإنذار المبكر وتحدثنا إلى الموظفين هناك. مرة أخرى، لم يتم تسجيل أو رؤية أي شيء فوق المدينة. ولم نخبر الوحدة عن سبب رغبتنا في رؤية الأشرطة".
وأوضح ان "أصعب شيء يمكن تصديقه هو حجمه. يبدو أن قطرها لا يقل عن خمسة أميال"، مبينا انه "أعلم أن ما قلته يبدو بعيد المنال، حتى أنني أعتقد ذلك. لكنني أعرف ما رأيته، وكان صديقي في المعركة معي ورأى نفس الشيء بالضبط. كان الحجم والسرعة مثيرين للإعجاب. ليس لدى البشرية التكنولوجيا لفعل ما رأيناه. وعندما يتعلق الأمر بمشاركة هذه المعلومات، فإننا لا نعرف ما رأيناه. لقد كانت ليلة غريبة جداً. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي رأينا فيها أي شيء".
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