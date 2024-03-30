Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مستشار السوداني لـ السومرية: الحكومة جادة بتغيير سلم الرواتب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

جندي امريكي يروي قصة "صحن فضائي" في العراق عام 2011

دوليات

2024-03-30 | 01:36
جندي امريكي يروي قصة &quot;صحن فضائي&quot; في العراق عام 2011
5,942 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

في سياق الشهادات المستمرة التي تظهر بين الحين والأخر بين جنود أمريكيين قاتلوا في العراق وادعوا رؤية اجسام طائرة او فضائية كما تبدو، كشفت منصة "اوت كك" الامريكية عن قصة جديدة لبعض الجنود الذين وصفوا "شيئًا مذهلًا" يبدو فضائيا قد رأوه في كركوك عام 2011.

ويتحدث الجندي الأمريكي، انه كان ذلك أثناء الانسحاب في العراق عام 2011، كنت أنا وصديقي في الجيش نقوم بفحص محيط الجانب الجنوبي الشرقي من قاعدة كركوك الجوية، عندما رأينا ما يبدو أنه حلقة من الأضواء متباعدة بشكل متساوٍ مثل قوس في السماء ليلا، كانت الساعة حوالي الثانية صباحًا.

وأضاف "عندما أوقفت الشاحنة، سألت صديقي إذا كان يرى ما كنت أراه، قال: أرى شيئاً.. ماذا ترى؟ لم يرغب أي منا أن يكون أول من يحاول شرح ما كنا نراه".

واوضح: "بينما جلسنا وشاهدنا هذا الشيء لمدة 20 دقيقة تقريبًا، وبينما سأحاول وصف ما حدث خلال وبعد تلك الـ 20 دقيقة، لا أتوقع منك أن تصدقني. إذا أخبرني أحدهم، ما سأقوله لك، سأقول له، آسف، أنا لا أصدقك. لذا، لن أتضايق إذا قلت نفس الشيء لي".

وتابع: "الأضواء التي رأيناها كانت على جانب واحد فقط من المركبة، في البداية اعتقدنا أنها عملية ليلية فوق مدينة كركوك، لكن الأضواء كانت ثابتة ومتباعدة بشكل متساوٍ، لا يمكن لأي مروحية أن تفعل ذلك على أي حال، ثم فكرنا في طائرات المراقبة بدون طيار التي يتم التحكم فيها بواسطة برنامج كمبيوتر، ولكن لم نر طائرات بدون طيار تفعل شيئًا مثاليًا أثناء وجودها في البلاد، ثم بدأت الأضواء تتحرك للأعلى. عندما رأينا الأضواء لأول مرة، كانت على ارتفاع حوالي ثلاثمائة قدم فوق المدينة".

وأكمل: "عندما تحركت المركبة للأعلى، تمكنا من رؤية أنها كانت مستديرة وفي منتصف المركبة تمامًا كانت هناك دائرة مستديرة متوهجة ذات لون فيروزي/أزرق/أخضر داكن. كان هذا الضوء ثابتًا ولم يومض. وبدا أن المركبة ترتد في الهواء قليلاً أثناء تحركها للأعلى، ثم تتوقف وترتد مرة أخرى. فعلت هذا ثلاث أو أربع مرات. ثم توقفت عند حوالي 1000 قدم، واستطعنا أن نرى كيف كان الجزء العلوي من المركبة يحجب النجوم أثناء تحركها. لم نر أي علامات حيث بدت المركبة سوداء اللون... باستثناء الأضواء والقرص/الدائرة المتوهجة في أسفل المركبة وفي وسطها. بعد توقف الحركة والارتداد، تحوم بينما تدور الأضواء ببطء على جانب المركبة ببطء".

وأشار الى انه "ثم تحركت بشكل أسرع من أي شيء رأيته من قبل. أعني أن المركبة توجهت للأعلى بشكل مستقيم وقليلًا إلى الشمال، وبمجرد أن بدا أنها تمر إلى الفضاء، أصبحت سريعة جدًا وحلقت بطريقة تشبه الشهاب الذي يتجه للأعلى بشكل مستقيم. كلما ابتعدت أكثر عند هذه النقطة، جعلتها تبدو وكأنها ألمع نجم في السماء، آخر شيء رأيناه كان مثل المدخل الذي انفتح ودخلت المركبة وأغلق الباب".

وبين انه "بعد اختفائه، ذهبنا إلى برج مراقبة الحركة الجوية لنسأل عما إذا كانوا قد سجلوا أي نشاط فوق المدينة. كان الجواب لا. أخبرنا موظفي البرج بما رأيناه. ونظرًا لعلاقتنا الوثيقة مع موظفي البرج، فقد تم أخذنا على محمل الجد. ثم غادرنا البرج وتوجهنا إلى رادار الإنذار المبكر وتحدثنا إلى الموظفين هناك. مرة أخرى، لم يتم تسجيل أو رؤية أي شيء فوق المدينة. ولم نخبر الوحدة عن سبب رغبتنا في رؤية الأشرطة".


وأوضح ان "أصعب شيء يمكن تصديقه هو حجمه. يبدو أن قطرها لا يقل عن خمسة أميال"، مبينا انه "أعلم أن ما قلته يبدو بعيد المنال، حتى أنني أعتقد ذلك. لكنني أعرف ما رأيته، وكان صديقي في المعركة معي ورأى نفس الشيء بالضبط. كان الحجم والسرعة مثيرين للإعجاب. ليس لدى البشرية التكنولوجيا لفعل ما رأيناه. وعندما يتعلق الأمر بمشاركة هذه المعلومات، فإننا لا نعرف ما رأيناه. لقد كانت ليلة غريبة جداً. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي رأينا فيها أي شيء".

>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
Play
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
Play
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
Play
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
Play
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
Play
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
Play
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
ذكرى إستشهاد الامام علي (عليه السلام) - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-29
Play
ذكرى إستشهاد الامام علي (عليه السلام) - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-29
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
Play
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
Play
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
Play
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
Play
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
Play
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
Play
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
Play
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
Play
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
ذكرى إستشهاد الامام علي (عليه السلام) - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-29
Play
ذكرى إستشهاد الامام علي (عليه السلام) - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-29
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
Play
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
Play
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.