حصيلة "هائلة".. مصرع 664 إيرانياً خلال "نوروز"

ونقلت وكالة "مهر" عن نائب قائد شرطة المرور الإيرانية، العقيد سيافاش محبي، قوله "664 شخصا لقوا مصرعهم جراء حوادث مرور حتى اليوم (أثناء عطلة عيد النوروز)، كما أصيب عدد كبير بجروح في هذه الحوادث".وأفاد رئيس مركز معلومات شرطة المرور العقيد أحمد شيراني مؤخرا بمصرع أكثر من 450 شخصا وإصابة أكثر من 12.5 ألف آخرون نتيجة حوادث السيارات خلال عطلة العيد في إيران.وأضاف أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تعود إلى عدم الانتباه لما يحدث على الطريق وفقدان السيطرة على السيارة والسرعة.وتستمر عطلة رأس السنة الجديدة في إيران لمدة أسبوعين تقريبا.