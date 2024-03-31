استئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة

وذكرت القناة أن "مصدراً أمنياً مصرياً أكد للقاهرة الإخبارية استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة" الأحد.وأضافت القناة أن مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد "تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين".أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر الجمعة لإجراء محادثات جديدة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة المحاصر، والذي يتعرّض لقصف متواصل، بينما يواجه سكّانه تهديداً بـ"مجاعة وشيكة" بحسب الأمم المتحدة.وأفاد مكتب نتنياهو بعد لقائه رئيسي الاستخبارات الإسرائيلية الموساد والشين بيت، بأنّه "وافق على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة... للمضي قدماً".وعُقدت في الأشهر الأخيرة مفاوضات عدّة عبر الوسطاء الدوليين مصر وقطر والولايات المتحدة، ولكن من دون نتيجة، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلتها.