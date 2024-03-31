فرنسا.. تعليق حكومي بعد حادثة "رأس خنزير" قرب مسجد

ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الأحد، بمحاولات الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين عقب العثور على رأس خنزير برّي قرب مسجد في شرقي فرنسا.



ووصف درامانان استهداف المسجد بهذه الطريقة بأنه "عمل غير مقبول" ضد المسلمين، وأشار السبت إلى أنه تم أيضا "تدنيس" مسجدين في شمال فرنسا أيضا.

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس": "تم نهاية الأسبوع تدنيس مسجدين في فالنسيان وفرين سور إيسكو، استُهدف مسجد أيضا في فوج".

وتابع في منشوره: "أدين بحزم هذه الأعمال غير المقبولة بحق أبناء وطننا من المسلمين، والتي تتزامن مع شهر رمضان".

وأفاد مدع عام فرنسي بأنه تم فتح تحقيق حول "إثارة الكراهية العنصرية" بعد اكتشاف المصلين في مسجد قرية كوتريكسيفي في منطقة فوج رأس الخنزير يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك بعدما عثر مصلون في مدينة كونتريكسيفيل الفرنسية الجمعة الماضي على رأس خنزير بالقرب من المسجد، وافادت وسائل إعلام فرنسية بأن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث.