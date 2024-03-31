مخبئة بطريقة غريبة.. ضبط كمية كبيرة من "الكبتاغون" في السعودية (فيديو)

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء ضباء في السعودية، اليوم الاحد، عن إحباط محاولة تهريب 1001131 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وقالت الهيئة أنه "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل إرسالية شمام، وذلك بإخفاء الحبوب في تجويف ثمار الشمام، وتغليفها".



وأوضحت الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض على مستقبلها داخل المملكة، مؤكدة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات".





#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء ضباء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية "شمّام"، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة.

🔗| https://t.co/GFuLpQquzO#زاتكا pic.twitter.com/Vcs5LmFFF7 — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 31, 2024

ودعت الهيئة الجميع إلى "الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية أو عبر البريد الإلكتروني، أو الرقم الدولي، لافتة إلى أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ".