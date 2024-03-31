مخبئة بطريقة غريبة.. ضبط كمية كبيرة من "الكبتاغون" في السعودية (فيديو)

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء ضباء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية "شمّام"، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة.
🔗| https://t.co/GFuLpQquzO#زاتكا pic.twitter.com/Vcs5LmFFF7
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 31, 2024
#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء ضباء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية "شمّام"، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة.
🔗| https://t.co/GFuLpQquzO#زاتكا pic.twitter.com/Vcs5LmFFF7