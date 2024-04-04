الكشف عن "مهمة مشتركة" لحلف الناتو في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، أن دول الناتو اتخذت قرارا بإنشاء مهمة مشتركة في أوكرانيا.

وجاء في كلمة لسيكورسكي ألقاها في بروكسل ونقلها التلفزيون البولندي: "لقد قررنا إنشاء مهمة لحلف شمال الأطلسي.. وهذا لا يعني أننا ذاهبون إلى الحرب، ولكنه يعني أننا سنكون قادرين الآن على استخدام قدرات التنسيق والتدريب والتخطيط لدى حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا بطريقة أكثر تنسيقا".

وأوضح سيكورسكي أنه على وجه الخصوص، سيتم تدريب القوات الأوكرانية بشكل أكثر نشاطا في بولندا.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.