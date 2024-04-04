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عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران
دوليات
2024-04-04 | 13:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,323 مشاهدة
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة ضد إيران وشركة أوشنلينك ماريتايم دي.إم.سي.سي وسفنها، متهمة الشركة بشحن السلع بالنيابة عن الجيش الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة أن "واشنطن تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وإضعاف قدرتها على تمويل وكلاء لها وعلى دعم الحرب الروسية في أوكرانيا".
وأضافت أن "شركة أوشنلينك تشغّل أسطولا به أكثر من 12 سفينة متورطة بشكل كبير في شحن السلع الأولية الإيرانية".
واوضحت الوزارة إن "سفينة هيكاتي التي تديرها أوشنلينك حملت في الآونة الأخيرة سلعا أولية إيرانية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار عبر النقل السلع الأولية إليها من ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات".
وذكرت الخزانة في بيان أن "سلسلة من العقوبات الأميركية والغربية استهدفت "أنشطة (إيران) المزعزعة للاستقرار في المنطقة وحول العالم". وتملك إيران شبكة من الوكلاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان وسوريا والعراق واليمن".
المحرر:
سعد أحمد
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