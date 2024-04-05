ترامب: إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة وأنصح نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خل نتصالح
من
05:05 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد حديثه عبر السومرية.. النزاهة تدعو الكريم الى الإدلاء بإفادته
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-485678-638478922707112357.jpg
ترامب: إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة وأنصح نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة
دوليات
2024-04-05 | 01:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
710 مشاهدة
السومرية نيوز - دوليات
نصح الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب على غزة بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية، مؤكدا أن إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة بكل تأكيد.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الخميس، وسط سخط متزايد إزاء القصف الإسرائيلى الذى أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة فى غزة.
وقال بيان البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتنياهو أن "الهجوم على العاملين فى المجال الإنسانى والوضع الإنسانى بشكل عام غير مقبول".
وأضاف أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التى لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".
وأبلغ بايدن نتنياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ إسرائيل "إجراء فوريا" بشأن المدنيين فى غزة.
وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلى على التوصل إلى "وقف فورى لإطلاق النار" فى غزة.
وقبل المكالمة، قال البيت الأبيض أن بايدن يشعر بغضب وألم من الهجوم.
وقال موقع أكسيوس أن بيان البيت الأبيض لم يربط بشكل كامل وقف إطلاق النار باتفاق الرهائن – كما كان بايدن حريصًا على القيام بذلك فى الماضى – لكنه شدد على أن الرئيس حث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من إبرام صفقة دون تأخير لإعادة الرهائن إلى منازلهم".
ويتعرض بايدن لضغوط متزايدة من أعضاء حزبه للضغط من أجل وقف إطلاق النار وضمان قيام إسرائيل بالمزيد للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وقال مصدر مطلع على المكالمة بحسب سكاى نيوز، إنها كانت "متوترة ومليئة بالتحديات" واستمرت أكثر من 30 دقيقة.
بدروه، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن واشنطن لا تقبل الأوضاع فى قطاع غزة بعد وصول 100% من السكان إلى انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، فى تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن يكون الهجوم الإسرائيلى على عمال الإغاثة بالمطبخ المركزى العالمى فى غزة هو الأخير، متابعا: "يجب تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار فى غزة لتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين والإفراج عن المحتجزين".
وأكمل بلينكن: "نحن بحاجة ماسة إلى دعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا ونؤكد ضرورة حماية المدنيين، ونعمل على تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية لأوكرانيا لضمان تحقيق النصر على روسيا، والولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة فى تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا".
وأشار بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ تعهداتها فى تعزيز الأمن العالمى، متابعا: "رسالة حلفاء الناتو فى بروكسل واضحة بأن تصويت الكونجرس على الميزانية الإضافية لا يمكن أن يحدث فى الوقت القريب، ونعمل على مضاعفة الإمدادات العسكرية بالتعاون مع حلفائنا فى الناتو لدعم أوكرانيا".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور)
محليات
34.32%
14:00 | 2024-04-03
افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور)
14:00 | 2024-04-03
بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا
اقتصاد
24.96%
04:07 | 2024-04-04
بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا
04:07 | 2024-04-04
الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة
محليات
20.93%
02:48 | 2024-04-04
الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة
02:48 | 2024-04-04
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
اقتصاد
19.79%
03:35 | 2024-04-04
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
03:35 | 2024-04-04
المزيد
أحدث الحلقات
بالمختزل
الشيخ شعلان الكريم، رئيس كتلة تقدم النيابية - الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-04
بالمختزل
الشيخ شعلان الكريم، رئيس كتلة تقدم النيابية - الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-04
أغمض عينيك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-04
أغمض عينيك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-04
تل الراهب
تل الراهب - الحلقة 25 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-04
تل الراهب
تل الراهب - الحلقة 25 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-04
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-04
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-04
العراق في دقيقة
04-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-04
العراق في دقيقة
04-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-04
حديث رمضان 2024
عادات الانسان اليومية في رمضان - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-04
حديث رمضان 2024
عادات الانسان اليومية في رمضان - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-04
خل نتصالح
طلقها وسجل املاكه باسم زوجته الثانية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-04
خل نتصالح
طلقها وسجل املاكه باسم زوجته الثانية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-04
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 4-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-04
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 4-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-04
صباحكم أحلى مع سلمى
السمراء والبيضاء 4-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-04
صباحكم أحلى مع سلمى
السمراء والبيضاء 4-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-04
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
الشيخ شعلان الكريم، رئيس كتلة تقدم النيابية - الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-04
بالمختزل
الشيخ شعلان الكريم، رئيس كتلة تقدم النيابية - الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-04
أغمض عينيك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-04
أغمض عينيك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-04
تل الراهب
تل الراهب - الحلقة 25 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-04
تل الراهب
تل الراهب - الحلقة 25 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-04
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-04
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-04
العراق في دقيقة
04-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-04
العراق في دقيقة
04-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-04
حديث رمضان 2024
عادات الانسان اليومية في رمضان - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-04
حديث رمضان 2024
عادات الانسان اليومية في رمضان - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-04
خل نتصالح
طلقها وسجل املاكه باسم زوجته الثانية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-04
خل نتصالح
طلقها وسجل املاكه باسم زوجته الثانية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-04
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 4-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-04
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 4-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-04
صباحكم أحلى مع سلمى
السمراء والبيضاء 4-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-04
صباحكم أحلى مع سلمى
السمراء والبيضاء 4-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-04
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ستقلل الباصات من الزحامات المرورية؟
نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.