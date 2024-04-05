ترامب: إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة وأنصح نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الخميس، وسط سخط متزايد إزاء القصف الإسرائيلى الذى أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة فى غزة.وقال بيان البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتنياهو أن "الهجوم على العاملين فى المجال الإنسانى والوضع الإنسانى بشكل عام غير مقبول".وأضاف أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التى لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".وأبلغ بايدن نتنياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ إسرائيل "إجراء فوريا" بشأن المدنيين فى غزة.وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلى على التوصل إلى "وقف فورى لإطلاق النار" فى غزة.وقبل المكالمة، قال البيت الأبيض أن بايدن يشعر بغضب وألم من الهجوم.وقال موقع أكسيوس أن بيان البيت الأبيض لم يربط بشكل كامل وقف إطلاق النار باتفاق الرهائن – كما كان بايدن حريصًا على القيام بذلك فى الماضى – لكنه شدد على أن الرئيس حث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من إبرام صفقة دون تأخير لإعادة الرهائن إلى منازلهم".ويتعرض بايدن لضغوط متزايدة من أعضاء حزبه للضغط من أجل وقف إطلاق النار وضمان قيام إسرائيل بالمزيد للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.وقال مصدر مطلع على المكالمة بحسب سكاى نيوز، إنها كانت "متوترة ومليئة بالتحديات" واستمرت أكثر من 30 دقيقة.بدروه، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن واشنطن لا تقبل الأوضاع فى قطاع غزة بعد وصول 100% من السكان إلى انعدام الأمن الغذائي.وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، فى تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن يكون الهجوم الإسرائيلى على عمال الإغاثة بالمطبخ المركزى العالمى فى غزة هو الأخير، متابعا: "يجب تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار فى غزة لتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين والإفراج عن المحتجزين".وأكمل بلينكن: "نحن بحاجة ماسة إلى دعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا ونؤكد ضرورة حماية المدنيين، ونعمل على تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية لأوكرانيا لضمان تحقيق النصر على روسيا، والولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة فى تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا".وأشار بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ تعهداتها فى تعزيز الأمن العالمى، متابعا: "رسالة حلفاء الناتو فى بروكسل واضحة بأن تصويت الكونجرس على الميزانية الإضافية لا يمكن أن يحدث فى الوقت القريب، ونعمل على مضاعفة الإمدادات العسكرية بالتعاون مع حلفائنا فى الناتو لدعم أوكرانيا".