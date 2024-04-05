مقتل "أبو ماريا القحطاني" القيادي بهيئة تحرير الشام في سوريا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خل نتصالح
من
05:05 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد حديثه عبر السومرية.. النزاهة تدعو الكريم الى الإدلاء بإفادته
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-485679-638478928234799364.jpg
مقتل "أبو ماريا القحطاني" القيادي بهيئة تحرير الشام في سوريا
دوليات
2024-04-05 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
964 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
قتل القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام" أبو ماريا القحطاني في تفجير انتحاري في منطقة خاضعة لسيطرة الفصيل في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن فصيله والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلنت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في بيان على مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة لها مقتل القحطاني الذي ينحدر من أصول عراقية جراء هجوم باستخدام حزام ناسف، نُفِّذ على يدي عنصر ينتمي لتنظيم داعش.
وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة مصادر واسعة في سوريا "قتل القحطاني وأصيب اثنان من مرافقته بجروح خطيرة، نتيجة تفجير انتحاري".
وأشار المرصد إلى ان الاسم الحقيقي للقحطاني هو ميسر علي عبدالله الجبوري، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هوية الانتحاري.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن مقتل القحطاني.
وأفاد المرصد بأن هيئة تحرير الشام كان قد أفرجت عن القحطاني، أحد قياديي الصف الأول فيها، في 7 مارس، بعد اعتقاله 7 أشهر، بتهمة التواصل مع جهات معادية.
تسيطر هيئة تحرير الشام على مساحات شاسعة في محافظة إدلب وأنحاء في حماة وحلب واللاذقية.
والقحطاني خاضع لعقوبات أميركية منذ العام 2012، وتـتّهمه وزارة الخزانة بأنه انتقل إلى سوريا في العام 2011 لنشر عقيدة القاعدة هناك قبل توليه مناصب قيادية في جبهة النصرة.
وأوقع النزاع في سوريا أكثر من 500 ألف قتيل وشرّد الملايين منذ اندلاعه في العام 2011.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور)
محليات
34.32%
14:00 | 2024-04-03
افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور)
14:00 | 2024-04-03
بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا
اقتصاد
24.96%
04:07 | 2024-04-04
بدء "تنشيف" السيولة من يد العراقيين.. اتلاف "فائض" العملة والإيداع بالمصارف هو الأعلى تاريخيًا
04:07 | 2024-04-04
الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة
محليات
20.93%
02:48 | 2024-04-04
الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة
02:48 | 2024-04-04
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
اقتصاد
19.79%
03:35 | 2024-04-04
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
03:35 | 2024-04-04
المزيد
أحدث الحلقات
بالمختزل
الشيخ شعلان الكريم، رئيس كتلة تقدم النيابية - الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-04
بالمختزل
الشيخ شعلان الكريم، رئيس كتلة تقدم النيابية - الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-04
أغمض عينيك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-04
أغمض عينيك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-04
تل الراهب
تل الراهب - الحلقة 25 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-04
تل الراهب
تل الراهب - الحلقة 25 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-04
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-04
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-04
العراق في دقيقة
04-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-04
العراق في دقيقة
04-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-04
حديث رمضان 2024
عادات الانسان اليومية في رمضان - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-04
حديث رمضان 2024
عادات الانسان اليومية في رمضان - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-04
خل نتصالح
طلقها وسجل املاكه باسم زوجته الثانية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-04
خل نتصالح
طلقها وسجل املاكه باسم زوجته الثانية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-04
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 4-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-04
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 4-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-04
صباحكم أحلى مع سلمى
السمراء والبيضاء 4-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-04
صباحكم أحلى مع سلمى
السمراء والبيضاء 4-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-04
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
الشيخ شعلان الكريم، رئيس كتلة تقدم النيابية - الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-04
بالمختزل
الشيخ شعلان الكريم، رئيس كتلة تقدم النيابية - الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-04
أغمض عينيك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-04
أغمض عينيك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-04
تل الراهب
تل الراهب - الحلقة 25 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-04
تل الراهب
تل الراهب - الحلقة 25 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-04
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-04
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-04
العراق في دقيقة
04-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-04
العراق في دقيقة
04-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-04
حديث رمضان 2024
عادات الانسان اليومية في رمضان - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-04
حديث رمضان 2024
عادات الانسان اليومية في رمضان - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-04
خل نتصالح
طلقها وسجل املاكه باسم زوجته الثانية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-04
خل نتصالح
طلقها وسجل املاكه باسم زوجته الثانية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-04
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 4-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-04
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 4-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-04
صباحكم أحلى مع سلمى
السمراء والبيضاء 4-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-04
صباحكم أحلى مع سلمى
السمراء والبيضاء 4-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-04
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ستقلل الباصات من الزحامات المرورية؟
نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.