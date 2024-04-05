تسجيل عَقار روسي جديد مضاد للعدوى البكتيرية

وجاء في منشور صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة:"سجلت وزارة الصحة الروسية، وفقا لمتطلبات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عقارا جديدا مضادا للبكتيريا مع دورة إنتاج كاملة في الاتحاد الروسي، العقار الجديد المسمى (فتوروتيازينون) يأتي على شكل أقراص دوائية".وأشار البيان إلى أن "العقار الجديد تم تطويره وإنتاجه بالكامل من قبل مركز (غاماليا) لعلوم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية".وتبعا للوزارة فإن "عقار فتوروتيازينون ليس له نظائر في العالم، ويعتبر مضادا حيويا واسع الطيف فعالاً ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية".ونوهت الوزارة إلى أن الاختبارات التي أجريت على الدواء الجديد أظهرت سلامته وفعاليته العالية في العلاج.