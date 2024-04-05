الأمم المتحدة ترجح مقتل 7000 فلسطيني تحت الأنقاض في غزة

وقال المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي في جنيف، إنه "يعتقد أن أكثر من 7 آلاف فلسطيني لقوا حتفهم تحت أنقاض المباني في غزة، بالإضافة إلى 33 ألف شخص تم الإعلان عن مصرعهم بالفعل".وأضاف لورانس: " بينما نقترب من ستة أشهر من الأعمال العدائية، فإننا نفكر بحزن عميق وغضب في الدمار وعدد القتلى في غزة، ولقد قتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 75 ألفا، ويعتقد أن ما لا يقل عن 7 آلاف لقوا حتفهم تحت الأنقاض".وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الصهيونية في القطاع إلى 33091 شهيداً و 75750 مصاباً منذ 7 تشرين الاول الماضي.