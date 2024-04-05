هزة ارضية بقوة 4.7 درجة تضرب نيويورك ونيوجيرسي

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول في تغريدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "يقوم فريقي بتقييم التأثيرات وأي أضرار قد تكون حدثت، وسنقوم بإعلام الجمهور على مدار اليوم".وكان مركز الزلزال بالقرب من محطة وايتهاوس بولاية نيوجيرسي، على بعد 40 ميلا غرب مدينة نيويورك، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.وكان التأثير محسوسًا في جميع أنحاء منطقة Tri-State. ووردت أنباء عن اهتزاز المباني من نيوجيرسي إلى لونغ آيلاند.