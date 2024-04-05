نصر الله: الرد الإيراني على قصف دمشق "آت لا محالة"

وقال نصر الله وفي كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة يوم القدس العالمي: "كونوا أكيدين ومتيقنين بأن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة على إسرائيل".ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أمين عام حزب الله قوله "أين ومتى وكيف وحجم الردّ، هذه أمور نحن لسنا معنيين بالسؤال عنها ولا التدخل بها".واعتبر أن "الضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين شكّلت "مفصلًا" في الأحداث التي حصلت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الاول".وقضى سبعة من أفراد الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران، في قصف جوي أدى الى تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين. واتهمت إيران إسرائيل بشنّ الضربة، وتوعدت بالرد.