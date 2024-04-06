بقوة 4.9 درجة.. زلزال يضرب جنوب غرب الصين

وأكد تقرير المركز أنه "تم تسجيل الهزة في مدينة تشاوتونغ بمقاطعة يوننان"، لافتا الى أن "مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات".يذكر أنه يوم الأربعاء الماضي، تعرضت تايوان لأقوى زلزال لها منذ 25 عاما، وأدى الزلزال إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 800 آخرين يوم الأربعاء.كما ألحق أضرارا بعشرات المباني، ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي.