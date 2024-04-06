عبر منفذ مهران.. تصدير 350 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية إلى العراق

وذكر مير آقا عبدي، لوكالة إرنا الحكومية: تظهر هذه الكمية من صادرات المنتجات الزراعية نموا بنسبة 75٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضاف: بلغت قيمة هذه المنتجات الزراعية المصدرة إلى العراق عبر حدود مهران الدولية 175 مليون دولار.وأشار المسؤول الإيراني إلى مستجدات الصادرات على حدود مهران، وقال: تم تصدير بضائع بقيمة مليار و811 مليون دولار إلى العراق ودول أخرى عبر حدود مهران الدولية العام الماضي.وبحسب عبدي، فقد نمت هذه الكمية من صادرات السلع بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق من حيث القيمة.وأردف: تشمل السلع التصديرية الرئيسية من حدود مهران جميع أنواع المنتجات الزراعية ومواد البناء والأسمنت والطوب والبلاط والمنتجات المعدنية والبلاستيكية.وأكد أن جمارك مهران الدولية تحتل المرتبة الأولى بين 12 جمركاً حدودياً مع العراق من حيث الصادرات لعدة سنوات متتالية.وتبعد مدينة مهران الحدودية في محافظة إيلام حوالي 230 كم عن بغداد وهي أقرب مدينة حدودية إيرانية من عاصمة العراق والعتبات المقدسة في هذا البلد، حيث أصبحت اليوم مركزا لأنشطة الصادرات وحركة الزوار.يتم يومياً، تصدير 600 شاحنة في المتوسط تحمل بضائع تصديرية وتجارية إلى العراق من الحدود الدولية في مهران بعد الإجراءات الجمركية.وتقع مدينة مهران الحدودية على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام.