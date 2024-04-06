الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنه "تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور، فقد رُفعت إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة من الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء".وأضافت الوكالة أن "رئيس مجلس الوزراء أعرب عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير البلاد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم".وجاء ذلك بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة الكويتي، (أمة 2024) في فصله التشريعي الثامن عشر عن الدوائر الانتخابية الخمس، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، الخميس.