استهداف سفينة قرب الحديدة اليمنية

تعرضت سفينة قرب مدينة الحديدة اليمنية للاستهداف اليوم السبت.



وأعلنت شركة أمبري البريطانية أنها "تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد 61 ميلا جنوب غرب مدينة الحديدة اليمنية".

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثيين التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.