وزير إسرائيلي يعلن انتهاء الاستعدادات لمواجهة إيران.. ما القصة؟

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن "المنظومة الدفاعية الإسرائيلية أنهت الاستعدادات اللازمة للرد على أي سيناريو يتطور ضد إيران".وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن الوزير حسين أمير عبد اللهيان توجه إلى سلطنة عمان اليوم الأحد في مستهل جولة إقليمية بعد أسبوع تقريبا من الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وبينما لم تعترف إسرائيل رسميا بالغارة، أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين الماضي، مقتل 7 عسكريين في صفوفه، بينهم مستشاران كبيران، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.وعلى وقع التهديدات الإيرانية بأن الرد على الغارة، سيكون حتميا، تحدثت تقارير إعلامية عن رفع حالة التأهب في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، استعدادا لهجوم كبير من قبل إيران خلال الأسبوع المقبل، فيما رجحت تقارير أخرى أن يكون الرد الإيراني مباشر.