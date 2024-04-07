روسيا تدعو المجتمع الدولي للرد على "الإرهاب النووي"

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المجتمع الدولي للرد على "الإرهاب النووي" الذي يمارسه الجيش الأوكراني ضد محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وتساءلت زاخاروفا عبر حسابها على "تلغرام" عما إذا كان السياسيون الغربيون وغيرهم من المدافعين عن الحياة البرية يدركون أن حلفاءهم الأوكرانيين "قد لا يتركون لهم شيئا من تلك الحياة البرية".

وكتبت زاخاروفا: "كم مرة يجب أن تطلق القوات المسلحة الأوكرانية النار على محطة زابوروجيا للطاقة النووية، لوضع حد لهذا الوحش المدعو زيلينسكي المدعوم من الغرب، ومنعه من تكرار هذا العمل المميت؟.

وفي وقت سابق أفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار على قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية في إنيرغودار.