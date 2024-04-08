إيران.. مكتب خامنئي يعلن توقعاته بخصوص أول أيام عيد الفطر

السومرية نيوز – دوليات



أعلن مكتب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، أن يوم الأربعاء 10 أبريل/نيسان هو أول أيام عيد الفطر السعيد.



وقال مكتب السيد الخامنئي إنه "يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر".



يشار إلى أنه بعد مدة طويلة بسبب فيروس كورونا يؤم المرشد هذه المرة صلاة عيد الفطر وسيلقي خطبتها ومن المحتمل أن يتطرق في خطبته إلى "الحرب في غزة والهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق فضلا عن ملفات إقليمية ودولية وأخرى داخلية".