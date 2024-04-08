تعرف على الدول العربية التي ستتحرى هلال عيد الفطر هذا المساء

فقد دعت لجنة تحري الرؤية في الإمارات، لمراقبة رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر رمضان 1445 هـ.وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن رؤية الهلال تعتمد على الرؤية البصرية، ولا يعتمد على فقط، وأهابت في الوقت نفسه بكل من يرى الهلال أن يتواصل مع أقرب مركز لتحري الرؤية لتسجيل شهادته.وفي السعودية دعت المحكمة العليا بدورها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين الموافق 8 نيسان 2024.وطالبت المحكمة في بيان، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغها وتسجيل شهادته أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وفي قطر دعت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة المسلمين في الدولة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء الاثنين.وقالت اللجنة في بيان لها: "من يرى الهلال عليه الحضور إلى مقر اللجنة، الكائن بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للإدلاء بشهادته".وأيضا دعت دار الافتاء في مصر إلى مراقبة هلال شهر شوال مساء الإثنين، لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر بعد غروب شمس يوم الاثنين.وبدورها حددت الجزائر مساء الاثنين لتحري رؤية هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر، حسب ما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.أما في المغرب فقد أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية إلى أن مراقبة هلال شهر شوال ستكون مساء يوم الثلاثاء 29 رمضان.