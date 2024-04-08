توتر في لبنان عقب اختطاف مسؤول حزبي.. الجيش يعتقل سوريين "متورطين"

وكتب الجيش في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، "على إثر خطف المواطن باسكال سليمان بتاريخ السابع من أبريل، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية".وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن التحقيقات الأولية والمتابعة أظهرت أن أسباب الخطف غير سياسية، ولا علاقة لأي مواطن لبناني بعملية الخطف، التي يرجّح أن تكون دوافعها مالية خصوصا وأن سليمان هو مسؤول الـIT في بنك بيبلوس.وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن أربعة أشخاص يستقلون سيارة اختطفوا بقوة السلاح منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان عند مفترق طرق يربط بلدة لحفظ بطريق ميفوق وحائل، لدى عودته من واجب عزاء.وانتشر تسجيل صوتي يروي فيه أحد أصدقاء سليمان تفاصيل عملية الخطف، قائلاً إنه كان يتحدث هاتفياً معه حين سمعه يتوسل ألا يقتل وانقطع الاتصال، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية، وفي وقت سجل غليان في منطقة جبيل خشية أن يكون مصير سليمان شبيهاً بمصير المسؤول في الحزب نفسه إلياس الحصروني الذي قتل في بلدة عين إبل في جنوب لبنان قبل أشهر.