الفيضانات تجتاح روسيا.. أكثر من 10 آلاف منزل متضرر

وتوقعت الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الثلوج النشط، وفيضان الأنهار في أراضي مناطق سيبيريا والفولغا والمناطق الفدرالية الوسطى.وأمس الأحد، أعلنت روسيا حالة الطوارئ على المستوى الفدرالي في منطقة أورنبورغ، حيث غمر نهر الأورال معظم مدينة أورسك، وبلغ الآن مستويات خطرة في المدينة الرئيسية أورنبورغ.