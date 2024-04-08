رسمياً.. السعودية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

وتعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم في مراصد مختلفة من المملكة (سدير وتمير وتبوك والحريق والحائل والطائف).وبذلك يكون، يوم غد الثلاثاء متمما لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024.وطالبت المحكمة في بيان، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغها وتسجيل شهادته أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.