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من دمشق.. عبد اللهيان يتوعد بالرد على قصف القنصلية الايرانية
دوليات
2024-04-08 | 12:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
2,009 مشاهدة
جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، من دمشق تصريحات المسؤولين في طهران حول قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، قائلا "إسرائيل ستحصل على الرد اللازم لهجومها على قنصليتنا في دمشق".
وقال عبد اللهيان أن "إسرائيل انتهكت القوانين الدولية بقصف القنصلية الإيرانية بدمشق، متهما أميركا أيضا بأنها مسؤولة عن قصف القنصلية".
فيما اعتبر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن "قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق "تجاوز خطير"، مشيرا إلى أن "إسرائيل انتهكت كل القيم".
إلى هذا، افتتح وزير الخارجية الإيراني يرافقه نظيره السوري الاثنين، مبنى جديداً للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، بعد أسبوع من قصف جوي نُسب إلى إسرائيل وأسفر عن تدمير مقرّ قنصلية طهران في العاصمة السورية، وفق ما أفاد مصور فرانس برس.
ويقع المقر الجديد على بعد عشرات الأمتار من المقر القديم الذي سوّي أرضاً جراء القصف في منطقة المزة بدمشق.
ووصل عبد اللهيان إلى مطار دمشق الدولي صباح الاثنين لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين في زيارة التقى فيها نظيره فيصل المقداد على أن يلتقي أيضا الرئيس السوري بشار الأسد حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
تأتي زيارة الوزير الإيراني إلى سوريا في إطار جولة إقليمية بدأها الأحد في سلطنة عمان في سياق توترات فاقمتها الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من نيسان ونُسبت إلى إسرائيل.
وكانت طهران قد توعدت بالرد على الهجوم الذي تسبب في مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار الضباط.
المحرر:
سعد أحمد
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