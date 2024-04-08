الدول التي حددت الأربعاء المقبل أول أيام العيد

أعلنت دول عدة، اليوم الاثنين، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، ما يعني أن غدا هو المتمم لشهر رمضان وعيد الفطر يوم الأربعاء.

السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024م، هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

الإمارات

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الإمارات، أن غدا "الثلاثاء" هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد "الأربعاء" هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

قطر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من شهر نيسان هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

البحرين

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يوما، وإن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445.

الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر والثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان، أن الثلاثاء 9 نيسان هو متمم شهر رمضان وأن الأربعاء 10 نيسان هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ.

لبنان

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غدا الثلاثاء المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما، ويكون يوم الأربعاء في 10 أبريل 2024، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1445هـ.

إيران

وأعلن مكتب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، أن يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال مكتب المرشد إنه "يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر".

استراليا

أكد مجلس الإفتاء الأسترالي أن الهلال الجديد سيولد يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، في أوقات محددة في مدينتي سيدني وبيرث، وعليه فإن الثلاثاء 9 أبريل سيكون آخر أيام شهر رمضان، وسيكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.