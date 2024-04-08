لبنان.. العثور على جثة باسكال سليمان في الداخل السوري

وذكرت الوسائل انه "تم العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري".وأضافت، ان "استخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني"، مشيرة الى ان "المعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات".وفي وقت سابق، اكدت الجهات المعنية اللبنانية، ان المخطوف باسكال سليمان اقتادته عصابة لبنانية - سورية الى داخل الاراضي السورية امس، لأسباب مالية، وليس لأي سبب سياسي.