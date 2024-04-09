توتر في لبنان بعد مقتل باسكال سليمان.. وميقاتي يدعو لضبط النفس

وفي وقت سابق أعلن الجيش اللبناني مقتل باسكال سليمان المنسق المحلي في منطقة جبيل (شمال شرق بيروت) لحزب القوات اللبنانية، على يد عصابة أفرادها يحملون الجنسية السورية.وأثار خطف وقتل سليمان غضبا في منطقة جبيل التي يتحدر منها. وعمد مئات من أنصار القوات اللبنانية إلى قطع الطرق احتجاجا.واعتبر حزب القوات اللبنانية، أن قتل المسؤول في الحزب، "عملية اغتيال سياسية حتى يثبت العكس"، موضحا أن عملية القتل تمت عن عمد وقصد وعن سابق تصور وتصميم، بحسب موقع "ارم نيوز".وقال الحزب في بيان، إن "ما سرب من معلومات حتى الآن عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجما مع حقيقة الأمر، مطالبين من الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية التحقيق الجدي والعميق مع الموقوفين في هذه القضية، لتبيان خلفيتها الحقيقية".وطالب الحزب "المواطنين اللبنانيين الذين تجمعوا في الساحات والطرقات في محاولة للضغط على الجهات الخاطفة لعدم إكمال جريمتهم، ترك الساحات وفتح الطرقات" على حد ما جاء في البيان.من جهته، ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أصدره مكتبه بـ"الجريمة"، مشددا على "استمرار التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والمتورطين فيها وفي اغتيال المخطوف وتقديمهم إلى العدالة".وأضاف ميقاتي "في هذه الظروف العصيبة، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات".