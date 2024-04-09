"داعش" يهدد باستهداف ملاعب مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

السومرية نيوز – دوليات



ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تنظيم "داعش" الإرهابي هدد بتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف ملاعب إجراء مباريات كرة القدم في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفتي Diario AS و Marca فقد نشر الإرهابيون صورة لرجل مسلح وأسماء أربعة ملاعب ستقام فيها المباريات هذا الأسبوع، مع تعليق "اقتلوهم جميعا".