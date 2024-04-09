إيران تدعو لإنشاء جيش إسلامي لمواجهة إسرائيل

وقال تنكسيري في مقابلة تلفزيونية، إن "السبيل الوحيد لمحاربة الصهاينة هو إنشاء تحالف من الجيوش الإسلامية".وأضاف أن "الصهاينة لم ينتصروا في حرب غزة، ولم يهزموا حماس، ولم يتمكنوا من تحرير الأسرى، لذلك فشلوا في هذه الحرب".من جهة أخرى أكد تنكسيري أن "حزب الله هو أقوى مما كان عليه في بداية الحرب وكل حركات المقاومة المحيطة بالكيان الصهيوني في كل مكان هي الأقوى"، مشيرا إلى أن "اليمن دولة مستقلة والمقاومة هناك قوة مستقلة أنشئت بالفعل للقضاء على الظلم فهم لا يمتثلون لأوامرنا".وأضاف: "حضور الصهاينة في الإمارات يعد تهديدا لإيران.. بإمكاننا إغلاق مضيق هرمز إن أردنا لكننا لا نفعل ذلك.. نحن الآن مسؤولون عن أمن هذه المنطقة وأمن مضيق هرمز وحركة المرور فيه مستمرة".وفي شأن الرد الإيراني على الغارة الإسرائيلية على القنصلية في دمشق، قال تنكسيري إنه "في الوقت المناسب سيوجه المسؤولون المعنيون صفعة قوية، ونحن حتما سنرد على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق".