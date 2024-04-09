مقتل خمسة عناصر من الشرطة الإيرانية بهجوم "لجيش العدل"

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن "5 من عناصر الشرطة قتلوا في الهجوم الذي شنه جيش العدل".وأوضح المصدر أنه "قبل ساعة من نشر الخبر، تعرضت سيارتين للشرطة لهجوم من قبل "الإرهابيين" على طريق سوران - مهرستان في محافظة سيستان وبلوشستان، وأدى الهجوم إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة البعض الآخر".من جهتها أعلنت جماعة جيش العدل "مسؤوليتها عن هذا الهجوم بإصدار بيان".