أمريكا تسلم أوكرانيا أسلحة إيرانية مصادرة

وجاء نقل الأسلحة الأسبوع الماضي في وقت تعاني أوكرانيا من نقص كبير في الذخيرة وفيما يعرقل الكونغرس تقديم مساعدات جديدة، لكنه لا يسد احتياجات كييف لمعدات أساسية مثل المدفعية والذخيرة المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي.وقالت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي: "نقلت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 5000 سلاح كلاشنيكوف من طراز أيه كاي-47 ورشاشات وبنادق قناصة وآر بي جي-7 وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية الأسبوع الماضي"، وفقا لفرانس برس.وأضافت أن هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الروسية، مشيرة إلى أن هناك ما يكفي من المعدات لتسليح كتيبة.وأفادت سنتكوم بأنه تمّت مصادرة الأسلحة والذخيرة بين ايار 2021 وشباط 2023 من 4 "مراكب لا تنتمي إلى أي دولة" أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن".وتنظر كييف الدعم الغربي في حربها مع روسيا وسط الجمود الذي تشهده حزمة المساعدات الأمريكية المعلقة في الكونغرس.وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد حث مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على إقرار حزمة المساعدات العسكرية، لكن رئيس المجلس مايك جونسون أرجأ التصويت عدة أشهر، مشيرا إلى أولويات محلية.