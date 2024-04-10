60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى (صور)

وشهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين، منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد.وأشارت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إلى أن عددا من المواطنين ممن ابعدتهم سلطات الاحتلال قسرا عن الاقصى، أدوا صلاة العيد، في الشوارع المحيطة بالمسجد.يذكر أن جماعات الهيكل المزعوم تستعد لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد القادم.