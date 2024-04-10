المرشد الأعلى في إيران بخطبة العيد: لايصح مهاجمة السفارات

وقال خامنئي خلال خطبة صلاة العيد، ان الاحتلال شدد عملياته الاجرامية ضد الفلسطينيين بدعم غربي واضح وعلى رأسه أمريكا وبريطانيا"، متسائلا: "أين الذين ينادون بحقوق الإنسان من الجرائم التي أدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألفاً من العزل في غزة؟".وأشار الى ان "الحكومات الغربية دعمت دائمًا النظام الصهيوني الغاصب لسنوات عديدة، ولقد أظهرت الحكومات الغربية علانية الطبيعة الشريرة للحضارة الغربية في أحداث هذا العام".وأضاف ان "القنصليات والسفارات تعد جزءاً من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا"، مشددا على ان "الكيان الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا وعليه أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك".وأشار الى ان "الشهداء زاهدي ورحيمي ورفاقهما أحبوا الشهادة، ولم يخسروا شيئاً، طوبى لهم؛ كنا حزينين لكنهم نجحوا".واعتبر ان "كسر الوحدة وإنشاء مجموعتين مزيفتين يضر بدينك ودنياك ".