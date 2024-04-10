"متأثرًا بداعش".. اعتقال شاب امريكي قبل ساعات من ارتكاب مجزرة بالكنائس

وقالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا في أيداهو بعد اكتشاف "مؤامرة مروعة وعنيفة حقًا" لمهاجمة الكنائس في كور داليني في نهاية الأسبوع الماضي.الشاب والذي يدعى ألكسندر ميركوريو، من عائلة مسيحية أصلا، وتأثر بافكار التنظيم عبر الانترنت، حيث كتب في أكتوبر 2022: "عمري 17 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية... أعلم أنني أحاول الحفاظ على السر، فأنا في شمال أيداهو، وآباء مسيحيون ومحافظون غاضبون جدًا لأنني لا أحلق لحيتي ولا أترك سروالي يصل إلى ما دون الكاحل".وكان ميركوريو، يخطط لضرب والده بقضيب حديد على رأسه وتقييده باستخدام الأصفاد وسرقة أسلحته النارية لاستخدامها لقتل أكبر عدد من الضحايا في هجوم كان يخطط لتنفيذه في منتجع أيداهو الشمالي يوم الأحد 7 أبريل".وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في بيان "يُزعم أن المدعى عليه تعهد بالولاء لتنظيم داعش وسعى لمهاجمة الأشخاص الذين يرتادون الكنائس في أيداهو، وهي خطة مروعة حقًا تم اكتشافها وأحبطتها فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي".وفي شكوى جنائية، يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن التحقيق بدأ عندما تواصل ميركوريو، المقيم في كور دالين، مع مصادر بشرية سرية عبر الإنترنت وأشار إلى دعمه لتنظيم داعش والمنظمات الإرهابية بشكل عام.وكتب محقق من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الشكوى: "نشر ميركوريو دعاية داعش عبر الإنترنت وطلب مشاركة داعش والموافقة على جهوده الدعائية، وناقش السفر من الولايات المتحدة للانضمام إلى داعش، وفكر وخطط لطرق لدعم داعش ماليًا".وأضاف المحقق أن "خطة الهجوم تضمنت استخدام أسلحة ومتفجرات وسكاكين ومنجل وأنبوب وفي النهاية أسلحة نارية، لقد أصبحت خطته أكثر دقة لأنه حدد في النهاية الكنيسة المحددة والتاريخ الذي خطط للهجوم فيه."حيث مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، اختار ميركوريو كنيسة معينة خطط لمهاجمتها يوم الأحد الماضي، وقد كتب بياناً يتعهد فيه بالولاء لتنظيم داعش وخطته لقتل نفسه خلال الهجوم.لم تتح للخطة فرصة على الإطلاق، حيث أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤامرته واعتقله قبل ساعات من الهجوم المخطط له بعد أن أمضى أشهرًا في تعقب ميركوريو من خلال المخبرين والمراقبة.ويواجه ألكسندر ميركوريو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا أدين بتهمة فيدرالية، وقال محقق مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا إن ميركوريو "أدلى ببيان البيعة، حيث تعهد بالولاء لتنظيم داعش وذكر نيته الموت أثناء قتل آخرين نيابة عن داعش".أخبر ميركوريو الأشخاص في مجموعات الدردشة عبر الإنترنت أن والديه كانا مسيحيين ولا يدعمان عقيدته الإسلامية، وقال إن والديه، اللذين انفصلا في عام 2019، دفعاه للعودة إلى المدرسة الشخصية"، وقال "يريد والداي أن أتوقف عن الإسلام والصلاة وأترك كل شيء بنسبة 100 بالمائة غدًا أو يأخذون كل شيء تمامًا ويرسلونني إلى مدرسة شخصية للتأكد من أنني لا أصلي، أنا لا أعرف ماذا أفعل، ربما تكون هذه رسالتي الأخيرة منذ فترة طويلة".