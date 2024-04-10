دولة أوروبية تستعد لإعلان الاعتراف بدولة فلسطينية

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام "مناقشات دولية أوسع"، مضيفا في كلمة أمام البرلمان الأيرلندي "لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث".ولفت إلى أن إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن"، مؤكدا ان الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به "في الأسبوعين المقبلين".وفي شباط الماضي، طلب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن اعتراف أميركي ودولي محتمل، بـ"دولة فلسطين" بعد الحرب في غزة.