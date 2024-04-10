بمناسبة العيد.. البحرين تطلق 1500 سجين بأكبر عفو ملكي منذ 13 عامًا

وجاء العفو بعد سنوات من الحملات داخل البلاد ومن قبل جماعات حقوق الإنسان الدولية، وقال فرع منظمة العفو الدولية في البحرين: "هذه خطوة مرحب بها، العديد من السجناء لم يكن ينبغي أن يُسجنوا في المقام الأول".وأصدر عاهل البلاد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قرار العفو، تزامنا مع حلول عيد الفطر واليوبيل الفضي لتوليه السلطة، فيما رحبت سفارة الولايات المتحدة في البحرين بهذه الخطوة، وأعربت عن أملها في أن يتم لم شمل جميع المفرج عنهم مع عائلاتهم.وقال ناشطون إن أكثر من 600 سجين سياسي ما زالوا معتقلين، بعضهم يحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة، وقد أدت أعمال الشغب الأخيرة داخل السجون إلى جعل تكلفة إبقاء الكثيرين خلف القضبان عبئا على الدولة، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.