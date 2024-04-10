حصد جائزة نوبل واكتشف البوزون.. وفاة عالم الفيزياء "بيتر هيغز"

ووفق وكالة "فرانس برس"، قالت الجامعة التي كان العالِم أستاذا فخريا فيها لفترة طويلة، في بيان "لقد توفي بسلام في منزله، بعد معاناته مرضاً قصير الأمد".وفاز هيغز بجائزة نوبل في الفيزياء عام 2013 مع البلجيكي فرنسوا انغلير، لوضعهما عام 1964 النظرية المعروفة ببوزون هيغز والتي أدّت إلى اكتشاف البوزون عام 2012 في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).ويعتبر علماء الفيزياء أن بوزون هيغز هو حجر الأساس في البنية الأساسية للمادة، والجسيم الأولي المسؤول عن اكتساب المادة لكتلتها.وكان بيتر هيغز الذي يقول إنه يكره الأجهزة كالهواتف المحمولة، أكد أنه علم بفوزه بجائزة نوبل عندما كان يسير في الشارع، بعدما اقتربت منه جارته لتهنئته.وقال: "ما هو شعوري؟ أنا سعيد طبعا ومرتاح لأن الأمر انتهى. وقد استغرق وقتا طويلا".ولد هيغز في 29 أيار/مايو 1929 في نيوكاسل في شمال إنكلترا، وحصل على دكتوراه من جامعة كينغز كوليدج في لندن، وشهادات فخرية وجوائز كثيرة.