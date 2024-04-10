بقصف إسرائيلي غربي غزة.. استشهاد أبناء وأحفاد مسؤول بارز في حماس

ونقلت رويترز الخبر عن وكالة شهاب للأنباء التي قالت إن الغارة استهدفت مركبة في مخيم الشاطئ غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد أبناء هنية حازم وأمير ومحمد وأحفاده آمال وخالد ورزان.ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على هذه المعلومات التي تأتي على وقع استمرار عمليات قصف إسرائيلية لقطاع غزة في أول أيام عيد الفطر.ولهنية، المقيم في العاصمة القطرية الدوحة، 13 ابنا وابنة، بعضهم يقيم في غزة وآخرون في الخارج.وتواصل إسرائيل حملتها العنيفة على حركة حماس، رغم الضغوط الدولية فيما يحاول الوسطاء التوصل إلى هدنة، من دون جدوى.وفي وقت يحتفل المسلمون بأول أيام عيد الفطر، طالت ضربات شمال قطاع غزة ووسطه، ولا سيما مخيم النصيرات للاجئين خلال الليل على ما أفاد شهود لوكالة فرانس برس.