بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.. واشنطن وطهران تتبادلان "رسائل تحذيرية"

ونقلت القناة عن المصدر أن هناك "تبادلاً مستمراً للرسائل الخاصة" بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، إذ تظل الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسباً لضربة انتقامية محتملة من جانب طهران ضد إسرائيل.وأوضح المصدر أن إيران "واصلت تحذير الولايات المتحدة من دعم إسرائيل، بينما واصلت الولايات المتحدة تحذير إيران من شن هجوم".وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم انتقامي في الشرق الأوسط من قبل إيران أو الجماعات الوكيلة لها ردا على الضربة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق.ومن الممكن أن تؤدي ضربة انتقامية داخل إسرائيل إلى إشعال صراع إقليمي هائل.وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة حذرت إيران "من استخدام هذا كذريعة لمهاجمة أفراد ومنشآت أمريكية".