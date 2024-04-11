موسكو تحذر مواطنيها من السفر الى الشرق الأوسط

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “الوضع متوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل لا يزال مضطربا”.وأضافت: “نوصي المواطنين الروس بإلحاح بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية إلا في حالات الضرورة القصوى”، مشيرة إلى أن الوضع في الأردن مستقر.ويتصاعد التوتر في الشرق الأوسط حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مؤخرا مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة ومقتل من كانوا بالمبنى، وبينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 ضباط مرافقين.ونشر حساب المرشد الإيراني على منصة “إكس” تهديدا لإسرائيل باللغة العبرية بخصوص استهدافها للسفارة الإيرانية في دمشق.وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن “هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد”.من جهته شدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ليست خائفة من رد إيران.