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ينتمون "لداعش".. القبض على ثلاثة مراهقين خططوا لهجمات بألمانيا

دوليات

2024-04-12 | 05:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
ينتمون &quot;لداعش&quot;.. القبض على ثلاثة مراهقين خططوا لهجمات بألمانيا
المصدر:
وكالات
813 مشاهدة

أعلن الادعاء الألماني، اليوم الجمعة، ان الشرطة أوقفت مراهقتين وفتى في غرب ألمانيا بشبهة قيامهم بالتخطيط لهجوم ارهابي.

وقال الادعاء في بيان، انه "تتراوح أعمار الثلاثة بين 15 و16 عاماً "ويشتبه بقوة في قيامهم بالتخطيط لهجوم إرهابي بدوافع إسلامية"، بحسب "فرانس برس".

بدورها نشرت وسائل إعلام بياناً للادعاء العام قال فيه إن "المعتقلين جميعهم من منطقة "دوسلدورف".

ولم يقدم المحققون مزيداً من التفاصيل حول الهجوم المزعوم قائلين إن التحقيق ما يزال جارياً.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن "الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بالقنابل الحارقة والسكاكين باسم تنظيم "داعش".

وكانت تقارير أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الألمانية في حالة تأهب قصوى، خوفاً من هجمات على خلفية الحرب في قطاع غزة.
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