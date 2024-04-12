رداً على استهداف القنصلية.. واشنطن تتوقع موعد الهجوم الإيراني المحتمل على "إسرائيل"

ونقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم: "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل، في يوم الجمعة، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ، لاستهداف أهداف عسكرية داخل البلاد".وقالت المصادر للقناة إنه "سيكون من الصعب على إسرائيل الدفاع ضد هجوم بهذا الحجم".وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية، مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مساء الأول من أبريل الجاري، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية.ووفقًا للحرس الثوري الإيراني، قتلت الغارة الإسرائيلية سبعة ضباط في الحرس الثوري، من بينهم اثنان من كبار المستشارين العامين، محمد رضا زاهدي، قائد قوة فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.