"تنين النار" يقترب من الدخول إلى الخدمة العسكرية في بريطانيا

ووفقا للوزير، فإن السلاح مناسب لنشره على الأرض، لمواجهة السفن والطائرات المسيرة.ونشرت وزارة الدفاع البريطانية، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" قبل شهر، لقطات لاختبارات يناير/كانون الثاني لسلاح الليزر البعيد المدى "دراغون فاير" السري.ويُظهر الفيديو محاكاة الليزر المثبت على سفينة حربية بتعطيل قارب، وتعمية إحدى الطائرات المسيرة، وإسقاط أخرى.وأظهرت لقطات رفعت عنها السرية للاختبار السري صعودا سريعًا للضوء الأحمر ثم انفجارا في الطبقات العليا من الجو.وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى أنه يخطط لإدخال تغييرات لضمان "إطار زمني أقصر بكثير لنشره، ربما على السفن، والطائرات المسيرة، وربما على الأرض".وتابع: "لا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لنرى كيف يمكن أن يكون ذلك مفيدًا في أوكرانيا على سبيل المثال".وأضاف شابس: "لقد تم تصميمه بحيث لا ننتظر حتى نحقق هذا الكمال بنسبة 99.9% قبل أن نطرحه على أرض الواقع، بل نصل إلى نسبة 70% تقريبًا ثم نخرجه إلى هناك ثم.. نطوره من هناك".