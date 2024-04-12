أمريكا تجري تغييرات في مواقع قواتها بالشرق الأوسط

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "بالطبع لا أستطيع أن أنكر حقيقة أننا قمنا بتحليل الوضع وأجرينا بعض التعديلات".ورفض المتحدث باسم الإدارة الأمريكية تقديم تفاصيل عن البيانات الاستخباراتية، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تعتبر الضربة المحتملة "تهديدا حقيقيا للغاية".وأضاف أن واشنطن على اتصال دائم مع شركائها في إسرائيل حتى "يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد مثل هذه الهجمات".وقال "لن أخوض في التفاصيل بشأن التزامنا بدعم القدرات الدفاعية الإسرائيلية".