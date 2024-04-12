بايدن يطلق تحذيراً لإيران

وأضاف بايدن: "لن تنجح طهران إذا قررت استخدام القوة ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق".وقال: "سندعم إسرائيل وسنساعد في الدفاع عنها. وإيران لن تنجح". كما طالب طهران بعدم استخدام القوة في الوضع الحالي. وعندما سُئل عن الرسالة التي يود إرسالها إلى إيران الآن، أجاب بايدن: "لا تفعلوا ذلك".