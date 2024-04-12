ألمانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران

حثت ألمانيا مواطنيها على مغادرة إيران، وسط توقعات بهجوم إيراني محتمل ضد إسرائيل؛ رداً على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.





وأضافت "المواطنون الألمان معرضون بصورة ملموسة لخطر الاعتقال التعسفي والاستجواب والسجن لفترات طويلة. والمواطنون مزدوجو الجنسية معرضون للخطر بشكل خاص".

وقالت الخارجية الألمانية في تحذير جديد صدر الجمعة: "في (ضوء) التوتر الحالي خاصة بين إسرائيل وإيران يوجد خطر حدوث تصعيد مفاجئ.. لا يمكن استبعاد تأثر طرق النقل الجوي والبري والبحري".وأضافت "المواطنون الألمان معرضون بصورة ملموسة لخطر الاعتقال التعسفي والاستجواب والسجن لفترات طويلة. والمواطنون مزدوجو الجنسية معرضون للخطر بشكل خاص".