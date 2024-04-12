بعد تحذير بايدن.. طهران تهدد واشنطن

وأفادت تلك الوسائل نقلًا عن ثلاثة مصادر أمريكية، أن "إيران نقلت رسالة إلى إدارة بايدن، عبر عدة دول عربية بوقت سابق من الأسبوع الجاري، إذا تدخلت أمريكا في القتال بين إسرائيل وإيران، فسوف تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم".وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف إسرائيل. وقال: "سندعم إسرائيل وسنساعد في الدفاع عنها. وإيران لن تنجح". وعندما سُئل عن الرسالة التي يود إرسالها إلى إيران الآن، أجاب بايدن: "لا تفعلوا ذلك".وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران، من المرجح أن يكون خلال الساعات المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر.